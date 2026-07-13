A început asfaltarea la cel mai mare nod rutier din România pe A7, între Mircești și Pașcani: "Va lega marile coridoare europene”

Cel mai mare nod rutier aflat în construcție în România va avea dimensiuni impresionante și va asigura conexiunea dintre autostrăzile A7 și A8. FOTO: Captură video/Irinel Scrioșteanu/Facebook

A început asfaltarea la cel mai mare nod rutier turbion din țară, care reprezintă punctul de conexiune din județul Iași dintre autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8), potrivit unui anunț al lui Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

"Pe șantierul Lotului 3 Mircești – Pașcani al Austrăzii Bacău – Pașcani A7, constructorul a început așternerea asfaltului la cel mai mare nod rutier turbion pe care îl construim în România. Este amplasat pe raza județului Iași, la sud de Pașcani, și va reprezenta punctul de conexiune dintre cele 2 autostrăzi (Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii)”, transmite secretarul de stat într-o postare pe Facebook.

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Cel mai mare nod rutier aflat în construcție în România va avea dimensiuni impresionante și va asigura conexiunea dintre autostrăzile A7 și A8. Proiectul se întinde pe o lungime de aproximativ doi kilometri și ocupă o suprafață de 220 de hectare. Infrastructura va include opt bretele proiectate pentru o viteză de circulație de 80 km/h, 12 pasaje – dintre care opt aferente Autostrăzii Moldovei (A7) și patru aferente Autostrăzii Unirii (A8) – precum și cinci podețe.

Irinel Ionel Scrioșteanu a prezentat și stadiul lucrărilor pe loturile Autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani. Potrivit secretarului de stat, pe șantier se desfășoară lucrări de așternere a straturilor de asfalt, execuția structurilor și a umpluturilor aferente culeelor, precum și lucrări la sistemele de iluminat public și la infrastructura ITS (Sisteme Inteligente de Transport).

El a precizat că rămâne valabil obiectivul ca până la sfârșitul acestui an să fie date în trafic toate loturile rămase ale A7, inclusiv lotul până la Pașcani.

"La finalul lucrărilor, primul nod turbion din România va deveni atât un simbol al Moldovei, cât și un simbol al unirii, întrucât va asigura conexiuni la nivel de autostradă spre mai multe direcții. Practic, va fi o intersecție de coridoare europene care vor face legătura între sudul Europei și Cernăuți, dar și legătura dintre Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a conchis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu.