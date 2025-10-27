A început castingul pentru Survivor. Unde te poţi înscrie

Antena 1 pregăteşte un sezon impresionant al reality show-ului Survivor.

A început castingul pentru unul dintre cele mai de succes formate din România, Survivor. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există se va vedea exclusiv pe Antena 1.

Antena, producătorul celor mai mari succese formate de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii, a cumpărat drepturile pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena.

Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Luni a început castingul pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

"Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel", a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Antena 1 pregăteşte un sezon impresionant al reality show-ului Survivor, care va îmbina forța brandului internațional cu expertiza locală în realizarea formatelor de mare anvergură.