A murit fondatorul CNN: Ted Turner, un pionier al știrilor TV prin cablu, avea 87 de ani

Fondatorul CNN, Ted Turner, în biroul său, în 1982. Sursa foto. Profimedia Images

Ted Turner, fondatorul CNN și una dintre figurile care au schimbat radical modul în care lumea consumă știrile, a murit la vârsta de 87 de ani, a transmis publicația online.

Considerat un vizionar al televiziunii moderne, Turner a lansat CNN în 1980, transformând postul într-o premieră globală: prima rețea de știri care transmitea 24 de ore din 24. La acel moment, ideea părea riscantă, însă avea să redefinească industria media și să stabilească un nou standard pentru informarea în timp real.

Sub conducerea sa, CNN a devenit rapid o sursă esențială de informație la nivel mondial, mai ales în timpul unor evenimente majore precum conflicte internaționale sau crize globale, când transmisia continuă a oferit publicului acces fără precedent la evoluția situațiilor în direct.

Pe lângă activitatea sa din media, Ted Turner a fost cunoscut și pentru implicarea în numeroase cauze filantropice, donând sume importante pentru proiecte legate de mediu, educație și inițiative umanitare.

Deși în ultimii ani s-a luptat cu o boală neurodegenerativă progresivă, vizionarul american rămâne în memoria colectivă drept gigantul care a dărâmat barierele comunicării globale și a definit jurnalismul modern.

Viața și moștenirea lui Ted Turner: A schimbat mass-media

Omul de afaceri născut în Ohio și stabilit în Atlanta, Ted Turner, supranumit „The Mouth of the South” (n.r. Vocea Sudului) pentru stilul său direct și opiniile fără menajamente, a construit un adevărat imperiu media care a inclus prima „superstație” de televiziune prin cablu, precum și canale populare dedicate filmelor și desenelor animate, dar și echipe sportive profesioniste, precum Atlanta Braves.

Turner a fost, de asemenea, un navigator de iahturi cunoscut la nivel internațional, un filantrop care a fondat United Nations Foundation, un activist care a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel global și un susținător al conservării naturii, devenind unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Statele Unite.

A avut un rol esențial în reintroducerea bizonilor în vestul american și a creat chiar și desenul animat Captain Planet and the Planeteers pentru a-i educa pe copii cu privire la protecția mediului.