A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol va fi înmormântat la Bucureşti

2 minute de citit Publicat la 23:29 17 Noi 2025 Modificat la 23:29 17 Noi 2025

Ilie Ilaşcu. Foto: Agerpres

Ilie Ilaşcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol şi fost deputat în Parlamentul R. Moldova şi membru al Parlamentului României, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București, urmând să fie înmormântat tot aici, scrie Ziarul de Gardă.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr. 216 din București, începând de marti, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, la Taxobeni, acum în Raionul Fălești, R. Moldova. El este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200 mii de locuitori ai Tiraspolului, 35 de mii erau de etnie română. Adică aproximativ 17%, care nu aveau nicio școală şi nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă.

Ilaşcu a fost președinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol din anul 1989 până în 1992, an în care organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene. Frontul Popular și-a început activitatea în primavara anului 1989, ajungând până la peste 5.000 de membri activi, iar după 1990, odată cu "formarea" așa-zisei "Republici Transnistria", s-a declanșat o luptă aprigă împotriva organizației.

În anul 1992, Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din R. Moldova. Ilașcu și unitatea sa specială au luptat în spatele frontului și au adus mari pierderi Armatei a 14-a a Federației Ruse și bandelor de cazaci veniți să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la domiciliile lor de la Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte, dar este și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău (în perioadele 1994-1998 și 1998-2000), apoi membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei. Fiind parlamentar european încarcerat ilegal la Tiraspol, problema lui Ilie Ilașcu și a Grupului său a fost discutată la cele mai înalte tribune europene și, după 9 ani de detenție, a fost eliberat. Ilie Ilașcu s-a stabilit ulterior la București, a fost pentru o perioadă senator român, după care s-a retras din viața publică, ducând un trai modest.

Ilie Ilașcu, în anul 2001, a fost decorat de președintele Ion Iliescu cu Ordinul Național "Steaua României". Pe 2 august 2010 membrii "Grupului Ilașcu" au fost decorați de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu "Ordinul Republicii".