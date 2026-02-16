A murit moștenitoarea imperiului Ferrero care nu mânca ciocolată: Cum a intrat Maria Franca în misterioasa familie de miliardari

2 minute de citit Publicat la 15:20 16 Feb 2026 Modificat la 15:24 16 Feb 2026

Michele Ferrero, inventatorul Nutella, împreună cu soția sa, Maria Franca și fii lor, Pietro și Giovanni. Sursa foto: Hepta

Moștenitoarea miliardară a imperiului Ferrero, Maria Franca Ferrera, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă o avere uriașă, odată cu numele care a devenit sinonim cu ciocolata în întreaga lume. Ironia vieții sale a făcut ca femeia care nu era pasionată de ciocolată să conducă unul dintre cele mai de succes imperii dulci din istorie.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a adus un omagiu, potrivit Daily Mail, afirmând: „Odată cu trecerea ei în neființă, Italia pierde o personalitate care a întruchipat — cu eleganță și demnitate liniștită — un model de întreprindere care creează valoare fără a pierde niciodată din vedere comunitatea.”

Cine a fost Maria Franca Ferrera

Născută pe 21 ianuarie 1939, la Savigliano, în regiunea Piemonte, Maria a urmat un colegiu de interpreți la Milano. În 1961, a început să lucreze ca traducătoare și interpret la Ferrero, acolo unde l-a întâlnit pe viitorul ei soț, Michele Ferrero.

Povestea lor de dragoste a fost rapidă: s-au căsătorit în 1962, chiar dacă Maria mărturisea mai târziu un detaliu surprinzător: „nu îmi plăcea ciocolata”.

Cuplul a avut doi fii: Pietro Ferrero, decedat prematur în 2011, și Giovanni Ferrero, actualul CEO al grupului.

Familia a păstrat o viață discretă și un profil public scăzut, preferând să lase produsele lor să vorbească de la sine.

Maria Franca Ferrera a fost cunoscută pentru discreția sa și pentru activitatea filantropică, fiind decorată în 2024 cu titlul de Cavaler Mare Cruce al Ordinului Meritului Republicii Italiene, cea mai înaltă onoare din Italia.

Pe 19 decembrie 2025, a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero Group.

Cum a devenit familia Ferrero un imperiu al ciocolatei

Povestea imperiului Ferrero începe cu Pietro Ferrero, tatăl lui Michele, care în 1946 a deschis o mică brutărie în Alba, Italia, după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu resurse limitate, familia a experimentat noi rețete pentru a face ciocolata mai accesibilă, inclusiv prin folosirea de unt de cacao și alune pentru a extinde gustul și cantitatea.

În anii ’60, fiul său Michele a revoluționat piața cu invenția Nutella, crema de ciocolată și alune care a devenit rapid un fenomen mondial. Ulterior, brandurile Kinder și Ferrero Rocher au consolidat poziția familiei în topul industriei de ciocolată.

Sub conducerea lui Michele și apoi a lui Giovanni, Ferrero Group a crescut la peste 40 de fabrici, cu mai mult de 47.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce depășește 15 miliarde de lire sterline.

Secretul succesului? O combinație de inovație, marketing discret, calitate superioară și control strict al afacerii în cadrul familiei — un model rar în industria globală a alimentației.

Familia Ferrero a fost întotdeauna extrem de rezervată. Spre deosebire de alți miliardari, membrii familiei evită aparițiile publice și interviurile, iar averea lor este în mare parte deținută privat, fără expunere excesivă în media.

Moștenirea Mariei Franca

Chiar dacă nu era pasionată de ciocolată, Maria Franca Ferrera a jucat un rol cheie în menținerea valorilor familiei și a stabilității afacerii.

După moartea soțului ei în 2015, a asigurat o tranziție lină către generația următoare, lăsând afacerea pe mâinile fiului Giovanni și contribuind la continuitatea imperiului Ferrero.

Astfel, chiar dacă Maria nu mânca Ferrero Rocher, prezența ei în familie a fost esențială pentru menținerea uneia dintre cele mai discrete și de succes afaceri de familie din lume.