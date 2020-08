A primit lecția vieții lui când a vrut să umilească o bătrână care vindea flori. Ce a urmat după ”Scorpie, din cauza ta am scăpat berea”

”Voi scrie azi despre un episod trăit acum, seara, după ora 22, când alergam nebună prin oraș de la un non stop la altul în speranța de a găsi o chestie musai necesară pentru acum seara. Asa am văzut ce lume mișună pe străzi la ora asta în diverse zone ale orașului și mărturisesc sincer, ca mi-a fost destul de frică când în zona magazinului Maramureșul, la un astfel de butic, am simțit că mi-e ultima speranță , dar zona era împînzită de bărbați .

”Am simțit că mi-e ultima speranță”

Mi-am parcat mașina, în stilu-mi specific aiurea și neregulamentar în speranța că revin iute. M-am apropiat de grupul ce stătea la o coada impresionantă în stradă și am stat cuminte la rând. Între timp cu ochi vigilenți scrutam apropierile.

Alăturat, o bătrână trecută de 80 de ani vindea flori. Primul meu gând a fost: Doamne, ce nevoi o împing sa stea la ora asta în stradă? I-am privit florile: gălețile îi erau pline, semn că nu a fost o zi norocoasă. Mii de întrebări m-au inundat: ce pensie o fi având? Cu ce va merge acasă? Ce face dacă florile ei de gradină se usucă până a doua zi? ....

”Scorpie ce ești! Din cauza ta am scăpat berea!”

Deodată un mare BLUFFF mă trezeste din meditație: un nenorocit de om de vreo 30 ani scapă un bax cu bere în fața bătrânei. Îl aud șuierand draconic printre dinți: SCORPIE CE EȘTI, DIN CAUZA TA AM SCĂPAT BEREA! Lumea stă, asistă, privește și tace. Își ia alt bax, cu bere, se duce în fața bătrânei, calcă cioburile în picioare. Bătrâna se ia de cap. Lumea privește și tace. Nebunul beat își face numărul până la capăt: smulge din găleata bătranei un buchet cu dalii albe și urlă: astea sunt pentru că am spart berea din cauza scorpiei. Lumea privește și tace. Nu și bătrâna, care s-a ridicat de pe scaun și cu picioarele îndoite de arttrită îl apucă de haină și strigă disperată: dă-mi florile-napoi! Oameni buni, mi-a luat florile! Lumea privea înmărmurită la curajul femeii.

”Lășați-l, doamnă, că vă plătesc eu florile!”

Un domn a strigat: lăsați-l doamnă, va plătesc eu florile! Dar bătrâna nu voia bani nemunciți. Deodată, un tânăr îl apucă pe bețivul așteptat de o dubă de alți bețivi probabil de mânecă și pe un ton autoritar îi spune: dă florile femeii înapoi!

Ca la un semnal au sărit toți tinerii pe el. Nu le-a fost frică de cei din duba din imagine. L-au pus sa curețe cioburile, să plătească florile făcute praf și nu i-au dat voie să plece până nu l-au predat poliției.

Deși eram parcată neregulamentar, vă mărturisesc că a fost prima dată când m- am bucurat când am văzut mașina poliției că vine! În semn de solidaritate cu bătrâna, tinerii au început să îi cumpere florile(precum cel din imagine). Batrana mi-a dat o lecție de curaj! Și încă ceva: astă seară am văzut că băieții tatuați sunt de fapt băieți buni!”, scrie femeia pe rețeaua socială.