„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a lovit-o dădea Lumină”. Familia tinerei ucise în parcarea unui mall din Capitală rupe tăcerea

În urma accidentului, o tânără de doar 29 de ani care se afla pe scaunul din dreapta, soția șoferului, a murit după 22 de zile de spitalizare. Chiar în duminica de Paște.

Șoferul vinovat era un preot din Teleorman care a fost „oprit de la săvârșirea celor sfinte până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată”. Acesta a intrat cu viteză în partea laterală stângă a unei mașini Ford care circula cu viteză foarte mică.

Înainte ca preotul să lovească Fordul, a lovit alte două mașini în timp ce încerca să parcheze.

A accelerat nefiresc și a lovit un autovehicul care circula cu viteză mică

În imaginile publicate de blogger-ul Zoso, se poate vedea cum mașina de teren lovește inițial o altă mașină, accelerează nefiresc și lovește cu putere Fordul care este proiectat într-un alt autoturism parcat.

Șoferul vinovat este văzut cum se târăște afară din autoturism, merge la mașina lovită unde face un semn din mâini după care se întoarce la mașina lui. Nu încearcă în niciun fel să îi ajute pe cei doi răniți.

Din mașina preotului coboară imediat după accident soția și fiica acestuia care par că nu ar fi rănite.

O tânără a fost rănită foarte grav

Aurel Ivanciu și soția sa, Ioana – Antonia, se aflau în Ford și încercau să se deplaseze spre „bariera de la ieșirea spre bulevardul Timișoara, aflată imediat spre dreapta”.

„Am auzit o mică ciocnitură, fiind și alte autoturisme nu am văzut nimic. Alte mașini și-au continuat drumul, l-am continuat și noi. Și-apoi am simțit bușitura și acel sunet asurzitor de motor. Am avut o tresărire, am și momente în care nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, doar frânturi. Eram cu privirea în față, n-am văzut nimic. Am fost conștient tot timpul, dar am frânturi lipsă”, povestește Aurel pentru Libertatea.

”Prietenaș, poți să mă omori, că n-am ce să fac!”

Preotul a venit lângă mașina lovită, s-a uitat la cei doi, dar a plecat la fel de repede.

„Mi-a spus ceva de genul «prietenaș, poți să mă omori, că n-am ce să fac». L-am văzut doar cu coada ochiului, mă uitam la soția mea, care era urcată atunci pe targă”.

Cei doi soți au plecat cu ambulanțe diferite către Spitalul Universitar. Aurel a fost externat în aceeași zi, în jurul orei 19:00. Femeia a rămas internată însă, în stare foarte gravă.

„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a făcut accidentul dădea lumină”

„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a făcut accidentul dădea lumină. Nu ne putem obișnui cu asta”, spune familia tinerei care și-a pierdut viața 22 de zile mai târziu.

”Le spunea anchetatorilor că el nu are cum să lase mașina acolo, că e mașină din 2022”

Aceștia susțin că preotul părea interesat mai mult de propria mașină decât de viața celor răniți.

„S-a dus fratele ei după accident acolo. El lucra în preajmă, la turnurile AFI. L-a văzut pe cel care a produs accidentul. I s-a părut foarte nepăsător, părea că îi pasă mai mult de mașină. Le spunea anchetatorilor că el nu are cum să lase mașina acolo, că e mașină din 2022. Părea nepăsător, că nu îi pasă că cineva acolo…”, au mai povestit rudele pentru Libertatea.