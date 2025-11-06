Antena 3 CNN Actualitate Accident grav în București. Un camion a rupt firele de tramvai care au lovit o femeie de pe trotuar

Alina Drăguşin
<1 minut de citit Publicat la 12:25 06 Noi 2025 Modificat la 12:32 06 Noi 2025
poza de la locul accidentului in care apar echipajul medical, pompierii si politistii, dar si o salvare si o masina de pompieri
O femeie a fost rănită de un cablu de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, după ce şoferul unui camion l-a rupt. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un grav accident a avut loc joi după-amiaza, în Capitală şi mai multe linii de transport au fost blocate după incident. Şoferul unui camion a rupt un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor şi o femeie a fost rănită de cablul care a ajuns pe trotuar.  

"STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD", au transmis într-un comunicat oficialii de la STB.

Compania precizează că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 –  sunt, momentan, blocate.

STB a înfiinţat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor:

  • 601 – între terminalul Romprim şi intersecţia Obor; 
  • 623 – între terminalul Faur şi intersecţia strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

Ştire în curs de actualizare.

 

 

×
