Accident grav în Giurgiu. Maşina în care erau 3 minore şi 2 tineri s-a răsturnat. Toţi au fost transportaţi la spitale din Capitală

Un accident grav a avut loc pe un drum din judeţul Giurgiu. Trei minore, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, şi doi tineri, ambii cu vârste de 23 de ani, au fost transportaţi la spitale din Bucureşti după ce s-au răsturnat cu autoturismul pe un drum din localitatea Brăniştari, judeţul Giurgiu, potrivit Agerpres.

În una dintre fotografiile pe care cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu au publicat-o pe Facebook se poate vedea că autoturismul implicat în incidentul rutier s-a transformat într-un ghem de fiare. Postarea este însoţită de recomandarea: "Conduceţi prudent".

Momentan, nu se ştie nimic despre motivul producerii acestui accident violent. Iar salvatorii au spus că doar o minune a făcut ca cele trei minore şi tinerii care erau cu ele să supravieţuiască. Poliţiştii îşi continuă cercetările.

"ISU Giurgiu a fost solicitat, în noaptea de joi spre vineri, să intervină în localitatea Brăniştari în urma unui accident rutier. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Staţiei Colibaşi, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi patru din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Pompierii au găsit maşina răsturnată pe partea carosabilă şi cinci persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale", se arată, vineri, într-un comunicat de presă al ISU Giurgiu.

Echipajele medicale au preluat persoanele rănite.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.