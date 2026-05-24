Accident în lanț pe Autostrada A3, cu 6 mașini implicate: Trafic restricționat spre București, coloană de câțiva kilometri

Trafic îngreunat duminică după-amiază pe Autostrada A3 București - Ploiești, după un accident în care au fost implicate șase mașini. Incidentul s-a produs pe sensul de mers spre București, în zona localității Gruiu din județul Ilfov.
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, în urma impactului o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale.
Circulația spre Capitală a fost restricționată pe banda a doua, iar mașinile sunt direcționate pe prima bandă și pe banda de urgență. Din această cauză, traficul s-a aglomerat puternic, iar coloana de autoturisme se întinde pe aproximativ patru kilometri.
Polițiștii estimează că circulația va reveni la normal în jurul orei 17:00.
Ştiri video recomandate