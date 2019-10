Această tânără a căzut de pe stânci și a murit. Ce se întâmplase cu doar cinci minute înainte

O tânără a murit după ce a căzut de pe stâncile din apropierea unei cascade din Marea Britanie.

Când au vrut să plece, Hannah Lowe a alunecat și a căzut în gol de la o înălțime de aproape 20 de metri.

„Am fost să ne plimbăm și ne-am așezat pe niște stânci. Eram amândoi fericiți, pentru că urma să ne mutăm împreună următoarea zi, chiar de ziua mea. Am stat puțin și ne-am hotărât să plecăm. Când ea a vrut să se întoarcă, a alunecat și a căzut. Am vrut s-o prind de ghiozdan, dar a fost prea târziu”, a povestit iubitul ei.

Tânăra a suferit leziuni cerebrale grave, iar medicii n-au putut să o salveze.

Sursa: Mirror