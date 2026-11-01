Activitate seismică intensă în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. S-au produs patru cutremure. Ce magnitudini au avut

1 minut de citit Publicat la 08:02 01 Noi 2026 Modificat la 08:07 01 Noi 2026

Activitate seismică intensă în România. Sursa foto: Getty Images

A fost activitate seismică intensă în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică, când s-au produs patru cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 şi 3,6 grade pe scara Richter, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Toate cutremurele s-au produs în zona seismică Vrancea.

Mai întâi, la ora 00:46:24 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 69.9km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km S de Focsani, 71km S de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 87km S de Barlad, 87km S de Bacau, 89km E de Brasov.

Apoi, la ora 01:35:30 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 124.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km S de Focsani, 64km S de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 94km S de Barlad, 95km S de Bacau.

Următorul a fost la ora 02:26:26 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 110.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km S de Focsani, 68km S de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 87km E de Brasov, 90km S de Barlad, 91km S de Bacau.

Iar dimineaţă, la 06:33:38 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 144.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km S de Buzau, 57km S de Focsani, 67km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 74km NE de Ploiesti.