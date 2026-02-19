„Activități dirijate de serviciile ruse”. Plan de lichidare a unor oficiali ucraineni, anchetat de polițiștii moldoveni și ucraineni

sursa foto: Facebook / Poliția Republicii Moldova

Poliția din Republica Moldova a anunțat, joi, desfășurarea unei operațiuni comune cu autoritățile din Ucraina într-un dosar ce vizează o presupusă tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni. Anchetatorii investighează posibile activități infracționale coordonate de servicii speciale rusești.

„Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS `Fulger`, astăzi, începând cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”, se precizează într-un comunicat al Poliției din Republica Moldova, pe Telegram.

Aceștia mai spun că vor reveni cu detalii despre această operațiune „imediat după finalizarea acțiunilor procesuale”.