Adevărul trebuie să iasa la iveală! Cumpănașu, unchiul Alexandrei, cere audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la clanurile interlope din județ.

„#112vreausatraiesc.Dragi romani, astazi la ora 12.00 voi depune la Parchetul General o solicitare(parte a plangerii penale initiale) pentru audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la clanurile interlope din judet. Conform atributiilor, parlamentarii sunt reprezentantii cetatenilor si au obligatia ajutarii acestora dar si cunoasterii problemelor din circumsctiptie. Este IMPOSIBIL ca presa de la Bucuresti sa stie mai multe despre clanurile interlope din Olt decat cei care 2 zile pe saptamana au obligatia sa culeaga informatii despre orice probleme au cetatenii. Este important de stabilit de catre anchetatori harta clanurilor interlope din judetul Olt in acest caz. Voi solicita si efectuarea de cercetari cu privire la posibila implicare a liderilor politici locali (membrii ai Parlamentului sau nu) in protejarea sau dezvoltarea acestor retele infractionale carora le-a cazut victima Alexandra si nu numai. De asemenea, voi solicita efectuarea de cercetari impreuna cu parchetul din Italia, Spania si Marea Britanie aatfel incat sa se verifice in ce masura Alexandra dar si alte fete din judetul Olt au cazut victime unor retele internationale de trafic de persoane. Voi solicita si lamuriri cu privire la procedura ce trebuie urmata pt a realiza expertiza internationala. Nu cred nici o secunda in povestea servita tot mai mult cu monstrul din Caracal care a actionat singur. Adevarul trebuie sa iasa la iveala!”, a scris unchiul Alexandrei Măceșanu pe pagina sa de Facebook.

Avocatul familei Melencu: „Gheorghe Dincă localizează victimele după perioade. Le are pe luni!”

Citiți și:

Fostul avocat al lui Dincă, detalii exclusive din anchetă: „A avut un blocaj în timpul audierii. Cerea să fie lăsat să gândească pentru că a pierdut firul lucrurilor”

Mama Luizei Melencu rupe tăcerea: „Am primit telefoane să ne retragem toate declarațiile”