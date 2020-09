Adina Alberts îndemnă românii să iasă la vot: „Riscul de a contracta virusul într-o secție de votare este infim de mic”

Candidata la Primăria Sectorului 1 a explicat că românii petrec doar câteva minute într-o secție de vot, iar dacă poartă o mască și se dezinfectează pe mâini, riscul de a se îmbolnăvi cu noul coronavirus este aproape inexistant.

„Eu reprezint alianța Pro-București 2020, o alianță formată din Pro România și partidul domnului Robert Negoiță, Bucureși 2020. Există niște sondaje la nivelul sectorului 1, noi știm unde ne plasăm în acest moment și ne dorim să fim și mai sus. Bătălia este strânsă între primii doi candidați, care reprezintă cei doi poli ai electoratului dar și pentru noi, care suntem un pic maj jos în sodaje, bătălia continuă foarte intens. Întradevăr prezența la vot reprezintă o necunoscută care poate răsturna foarte mult aceste sondaje”, a spus Adina Alberts.

Adina Alberts: Riscul este foarte mic, mai mic decât la supermarket

„Oamenii nu prea vin, mai ales persoanele în vârstă nu prea vor să vină la vot, persoane care au fost toată viața lor la vot. Am întâlnit vârstnici care au spus că nu au ratat nicio campanie electorală, nici-un vot și acum le este teamă să nu se îmbolnăvească. Eu am explicat cât am putut de mult, peste tot pe unde am mers. Riscul de a contracta o boală este infim de mic.Timpul pe care îl petrecem într-o secție de vot este undeva la câteva minute. Dacă avem o mască, ne dezinfectăm pe mâini când intrăm și când ieșim, riscul este foarte mic, mai mic decât la supermarket. Vreau să subliniez acest lucru, trebuie să ieșim la vot! Nu există aproape niciun risc”, a explicat candidata la Primăria Sectorului 1.

