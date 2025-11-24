Administratorul public al Capitalei: Amenzi de 245.000 de lei, pentru tăieri ilegale de arbori pe Bd. Nicolae Grigorescu din Sectorul 3

1 minut de citit Publicat la 18:42 24 Noi 2025 Modificat la 18:44 24 Noi 2025

Lucian Judele, administratorul public al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, anunţă că amenzi în valoare totală de 245.000 de lei au fost aplicate pentru tăierea ilegală a unor arbori la adresa Nicolae Grigorescu nr. 18, Sector 3, potrivit Agerpres.

Acesta este "un semnal ferm" transmis de Primăria Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte protecţia arborilor şi sancţionarea celor care "îşi permit să taie fără aviz", a scris Lucian Judele, luni, într-o postare pe Facebook.

"245.000 de lei reprezintă suma totală a amenzilor aplicate făptaşilor pentru tăierile ilegale de la adresa Nicolae Grigorescu 18 din Sectorul 3. La această sumă se vor adăuga încă 30.000 de lei pentru care urmează să fie emis procesul-verbal de sancţionare. (...).

Sancţionarea contravenţională poate fi discutabilă în cazul unor fapte minore, dar când vorbim despre tăieri ilegale repetate în Sectorul 3, nu mai este vorba de neglijenţă – vorbim deja de un comportament similar infracţiunii şi merită pedepsit ca atare", a subliniat administratorul public al Capitalei.

El şi-a exprimat susţinerea faţă de proiectul iniţiat de Ministerul Mediului, supus dezbaterii publice, care înăspreşte sancţiunile pentru tăierile ilegale din spaţiile verzi urbane.

"Sper ca legea iniţiată de ministra Diana Buzoianu să fie votată şi să intre în vigoare cât mai curând. Protejarea spaţiilor verzi nu este un moft, nu este negociabilă - este o obligaţie. Şi ca să fie limpede pentru toată lumea: Bucureştiul nu mai este terenul de joacă al celor care taie copaci după bunul plac. Cine distruge verdele oraşului, plăteşte. Iar de data asta sperăm să plătească cu ani de închisoare, aşa cum şi noi plătim cu zile din viaţă, cu fiecare arbore care dispare din Capitală", a mai menţionat Judele.

Grupul de iniţiativă civică "Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure" a publicat luni o informare transmisă de Primăria Capitalei privind amenda de 245.000 de lei, aplicată pentru tăierile de copaci din Bulevardul Nicolae Grigorescu 18A.

Conform documentului respectiv, poliţiştii locali au făcut mai multe verificări la adresa menţionată, pe parcursul cărora au fost întocmite cinci procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru defrişarea neautorizată a 40 de arbori, în cuantum de 200.000 de lei.

De asemenea, mandatarul terenului a fost sancţionat contravenţional cu trei amenzi în cuantum de 45.000 de lei, dintre care două pentru "nerespectarea obligaţiilor persoanelor fizice de a asista persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţie documentele relevante", conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului.