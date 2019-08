Foto: Adrian Nastase/ Facebook

Adrian Năstase se află în Liban, acolo unde a fost invitat de un fost ministru de externe al acestei țări cu care a rămas în relații de prietenie.

"Sunt, de ieri, in Liban. Am fost invitat pentru cateva zile de un vechi prieten, fost ministru de externe al Libanului din perioada cand conduceam si eu externele. Au trecut aproape trei decenii. Intre timp, a candidat si el ( fara succes) la presedintia tarii.

Aseara, am l-am ascultat pana tarziu in noapte cu o analiza extraordinara despre ce se intampla in tarile arabe, inclusiv in Liban", a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

FOTO, pe adriannastase.ro.