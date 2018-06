Adrian Năstase, prima reacție după publicarea motivării CCR în cazul lui Kovesi

foto: Facebook/ Adrian Nastase

Adrian Năstase a plecat pentru câteva zile în Antalya, însă mărturisește, într-o postare pe blogul său, că este la curent cu tot ce se întâmplă în România.

"Antalya este, din nou, sub semnul prieteniei turistice turco-ruse. In hotelul nostru, cei mai multi turisti sunt din Rusia. Relativ tineri. Cu copii mici. Sunt si romani. Speram sa nu fie asa de cald dar, din pacate, sunt deja 34-35 de grade. Maine vor fi chiar 37.

Urmaresc stirile de la Bucuresti si din lume. Motivarea deciziei CCR, marele miting de sambata (pentru sau contra, nu mi-e foarte clar), hotararea ICCJ in dosarul Dragnea, performanta Simonei Halep, asteptata intalnire intre Donald Trump si liderul nord coreean (ma intreb daca partenerul nostru strategic s-o fi sfatuit cu noi in legatura cu agenda intalnirii de saptamana viitoare), sondaje in legatura cu fericirea, cu primaria, etc."

Continuarea, pe adriannastase.ro.