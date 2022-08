Ce i-a atras atenția lui Adrian Năstase la televizor în aceste zile

Fostul premier a mărturisit și care știri i-au atras atenția la televizor - în principiu, aceleași pe toate posturile de televiziune.

"Sunt pentru cateva zile la Cornu. S-a mai racorit dar, la miezul zilei, e teribil de cald. Recoltele, in solarii, sunt foarte bune. Mai ales cele de rosii. Sotia mea a pregatit deja sucul de rosii pentru iarna. Recolta de mere nu e impresionanta. Din cauza secetei, multe mere au cazut din pomi. Nici prune nu prea au fost in zona. Probabil din cauza frigului din primavara.

Seara e foarte placut. Butonez, din cand in cand, stirile de la televizor. Cam aceleasi peste tot – salvamari, accidente de masini, incendii, megaconcerte si distractie „la maximum”, din ce in ce mai multe droguri, un recensamant relativ, roborul si factorul Isarescu, din nou entuziasm pentru fotbal pentru a sustine jocurile de pariuri (cele sportive, desigur), povestile despre remaniere si pensii, etc.

Business as usual!", a scris Adrian Năstase, pe blogul său.