Afacerea "Pământuri rare". Mina din România pe care a pus ochii Donald Trump zace în paragina de 35 de ani

Printr-o hotărâre de Guvern s-a acceptat ca mina de la Baia de Fier să fie din nou exploatată. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN. Foto: GettyImages

La Baia de Fier, în județul Gorj, România deține cel mai mare sit de grafit din Europa, o materie primă critică pentru tehnologiile moderne. Exploatarea a fost închisă, însă, acum 35 de ani, iar în prezent mina de la Baia de Fier se află în paragină, așa cum a arătat Antena 3 CNN într-un reportaj.

Recent, printr-o hotărâre de Guvern s-a acceptat ca această carieră de grafit să fie din nou exploatată.

Minereurile rare din România pe care a pus ochii Donald Trump zac abandonate. Vorbim de resurse de miliarde de euro din Gorj unde se află cel mai mare zăcământ de grafit din Europa. Grafitul de la Baia de Fier se numără printre cele trei proiecte de exploatare din România declarate strategice de către Comisia Europeană.

Fonduri puse la dispoziție de Comisia Europeană

Deocamdată, statul român va amenaja terenul pentru ca să fie reluate exploatările. Comisia pune însă la dispoziție fonduri de miliarde de euro pentru ca mina, aflată acum în paragină, să fie readusă la viață.

“A mâncat o pâine jumătate din comună aici. Plus vecinii, cei din comunele învecinate. Nu era extraordinar de greu, dar se muncea ca în mină”, a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN.

Alți localnici vorbesc despre condițiile grele de muncă, înainte ca mina să fie închisă acum 35 de ani:

“Condițiile de altădată nu erau extraordinare, în sensul că pe oameni nu prea îi mai recunoșteai când ieșeau din galerie”.

Având în vedere puritatea foarte mare a grafitului de la Baia de Fier, nu e de mirare că multe state sunt interesate să exploateze resursele, inclusiv SUA. Totuși localnicii sunt reticienți și spun că viitoarele investiții trebuie să se concentreze pe crearea de locuri de muncă la nivel local:

“Ar fi bine să creeze locuri de muncă, să se exploateze aici la noi. Nu să vină să extragă și să plece în altă parte. Locurile de muncă să nu fie undeva în SUA sau în altă parte. Cariera este aici, dar o să vină tot cu utilaje performante.

Din Baia de Fier nu cred că o să lucreze cinci oameni, că nu au specialitatea necesară. Nu mai sunt minerii cum erau pe timpuri. Să vină să îl ia și să plece iarăși nu e un lucru bun”, a precizat un localnic pentru Antena 3 CNN.

Grafitul, o materie primă vitală pentru tehnologiile moderne

Grafitul e o resursă vitală pentru producția bateriilor, fiind condiderat motorul tehnologiei moderne. De la telefoanele performante pe care le folosim zilnic, la mașini electrice, soluțiile de stocare a energiei verzi și industria nucleară toate folosesc grafitul.

Luca Diaconescu, profesor, a explicat pentru Antena 3 CNN: “Baia de Fier are rezerve uriașe de grafit care până acum nu au contat. Această străduință a lui Trump de a acapara cât mai multe, măcar să securizeze, nu neapărat să exploateze cât mai multe metale rare s-ar afla și rezervele acestea de grafit de la Baia de Fier. Pe lângă telefoane, pe lângă baterii, mașinile electrice mai ales, se folosește și în industria centralelor atomice. Toate acestea țin de grafit”.

Dintre țările europene, doar România și Norvegia au această materie primă. Dacă din Norvegia se extrag anual 15.000 de tone de grafit, în țara noastră s-ar putea exploata dublu, în condițiile în care o tonă de grafit se vinde până la 200.000 de euro. Mina din Gorj ar putea reduce dependența Europei față de China.

România s-a numărat printre cele cinci state din Uniunea Europeană care au participat la întâlnirea cu delegația americană pentru a discuta despre afacerile cu pământuri rare. O privire pe harta resurselor arată de ce. Numeroase rezerve de minereuri rare, pentru care există o competiție globală, se afl[ ]n România, dar zac neexploatate. Deși le avem, nu există o strategie, astfel că România pierde oportunități de sute de miliarde de euro.