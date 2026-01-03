Aglomerație pe DN1, în județul Prahova: Coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia. Care sunt rutele alternative pentru șoferi

1 minut de citit Publicat la 12:43 03 Ian 2026 Modificat la 12:57 03 Ian 2026

S-au format coloane de mașini care se întind pe aproximativ 7 kilometri. Imagine cu caracter ilustrativ / sursă foto: Getty Images

Este aglomerație, sâmbătă, pe DN 1, în județul Prahova, fiind formate coloane de mașini de aproximativ 7 kilometri la Comarnic, Buşteni şi Sinaia. Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.

Potrivit IPJ Prahova, pe DN 1 – E60, în judeţul Prahova, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Braşov.

„Poliţiştii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenţi, încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie de pe DN 1 – E60.

Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia şi depun eforturi constante pentru a asigura fluenţa traficului şi pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.

Echipajele comunică permanent între ele, intervin prompt şi îi sprijină pe conducătorii auto să circule în siguranţă, adaptând măsurile în timp real, în funcţie de evoluţia valorilor de trafic”, a transmis, sâmbătă, IPJ Prahova.

Traficul se desfăşoară intens și pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, pe ambele sensuri de deplasare.

Pe sensul către Braşov s-a format o coloană de aproximativ 7 kilometri.

Aglomerație este și în localitatea Sinaia, fiind formată o coloană de mașini de aproximativ 4 kilometri.

Totodată, în localitatea Buşteni circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 3 km, pe sensul de deplasare către Braşov.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii rutieri au făcut câteva recomandări pentru șoferi:

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă sporită, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante, mai ales în zonele unde se circulă în coloană. Având în vedere temperaturile negative, este esenţială verificarea stării tehnice a autovehiculelor şi utilizarea anvelopelor de iarnă conforme. Pentru reducerea timpilor de deplasare, şoferii sunt rugaţi să îşi planifice traseul din timp şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren.

Conducătorii auto sunt rugaţi să respecte cu stricteţe semnificaţia indicatoarelor şi semafoarelor, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren, chiar şi în situaţiile în care acestea diferă temporar de regulile obişnuite de circulaţie”, transmit poliţiştii.

Rutele alternative pentru șoferi

De asemenea, polițiștii rutieri recomandă rutele alternative DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov şi DN 72 Ploieşti – Târgovişte, cu continuare spre Braşov pe DN 71 şi DN 73. Pentru traficul local, rutele judeţene adiacente pot contribui la evitarea sectoarelor unde se circulă în coloană.