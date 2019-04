Ai nevoie de un vestiar metalic? Iata ce trebuie sa stii atunci cand alegi unul!

Poate fi destul de dificil sa te orientezi atunci cand vrei sa achizitionezi un vestiar metalic. Multitudinea detaliilor tehnice, care sunt uneori complicate, sau oferta extrem de variata care exista pe piata te poate pune in dificultate. Cu toate ca vestiarele metalice sunt foarte practice si eficiente, utilizate in diferite domenii in functie de nevoile tale, exista o serie de aspecte de care trebuie sa tii cont intotdeauna, atunci cand vrei sa faci aceasta achizitie.

Vestiarele pot fi confectionate din mai multe materiale, precum: lemn, metal sau plastic. In general, este bine sa optezi pentru un vestiar metalic, care este mult mai rezistent si practic.

Atunci cand achizitionezi un vestiar metalic este important sa-l masori, pentru a sti daca se potriveste sau nu spatiului tau. In functie de spatiul de care dispui, poti alege un vestiar metalic cu 1 - 30 usi, simplu, vestiar cusetat si altele.

Pentru a beneficia cat mai mult de utilitatea unui vestiar metalic, e bine sa-l achizitionezi cu cat mai multe dotari suplimentare, care iti vor facilita munca. Un alt aspect important de care sa tii cont este sa alegi un vestiar metalic cu picioare, pentru a evita aparitia ruginei. Astfel, iti va fi mult mai usor sa-l cureti.

Mai jos, vei gasi o lista cu cateva vestiare metalice oferite de Viamond.ro:

1. VESTIAR METALIC CU PICIOARE SI 6 USI COLOR 113/06/P, 1050x500x1800 mm(LxlxH)

este rezistent, realizat

din tabla de otel, profilata, cu o grosime

de 0,6 mm;

are o constructie robusta;

este prevazut cu picioare de 15 cm, ce permit curatarea spatiului de sub vestiar;

are un sistem de inchidere cu doua chei;

5 variate de culori: rosu, galben, portocaliu, verde sau albastru;

dispune de fante de aerisire in acoperis pentru o mai buna ventilare a aerului;

este fabricat in Italia;

beneficiaza de 24 luni garantie.

2. VESTIAR METALIC CU PICIOARE SI 6 USI COLOR 113/02/P, 350x350x1800 mm(LxlxH)

este prevazut cu usi dublu ranforsate, dotate cu gauri de ventilare in partea superioara si inferioara;

are o structura rezistenta;

dotat cu balamale interne antiefractie;

este vopsit ignifug si are o rezistenta ridicata la coroziune;

are un sistem de inchidere cu doua usi;

are o garantie de 24 luni;

fabricat in Italia.

3. VESTIAR METALIC CU 9 USI fara accesorii, 889x450x1800 mm(LxlxH), ECO+

este un vestiar cu o constructie robusta; prevazut cu fante de aerisire ce permit o buna ventilare a interiorului vestiarului;

prevazut cu 9 usi;

fara accesorii in interior;

usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora;

livrare in stare completa asamblata;

fabricat in Romania.

Pentru a nu fi derutat de multitudinea de produse asemanatoare, iti recomandam cu incredere sa accesezi magazinul online Viamond.ro, unde vei gasi cel mai bun raport calitate-pret la produse de birotica, papetarie si mobilier de birou. Toate produsele Viamond sunt fabricate cu un maxim de atentie, pentru ca tu sa te bucuri de calitate pentru o lunga perioada de timp.