ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Codrin Ștefănescu: Am votat românește și pentru România!

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a transmis, duminică, un mesaj pe Facebook, după ce a votat.

"Am votat cu inima! Am votat româneste si pentru România! Pentru drepturile si libertātile câstigate cu sânge in Revolutia din Decembrie ‘89! Pentru viitorul copiilor mei aici in tara mea! Pentru toti românii care vor sā trāiascā in demnitate si respect.

Care isi doresc numai bine in tara lor. Am votat candidatul cu sufletul curat si dornic sā sustinā pânā la capāt aceste deziderate! Si sper ca astāzi sā fie sustinut de toatā suflarea româneascā si sā câstige!", a scris Codrin Ștefănescu.