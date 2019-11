ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Mihai Fifor, secretarul general al PSD: "Am votat pentru o ţară în care fiecare român să se regăsească şi în care fiecare român să simtă că are un viitor"

Foto: captură Antena 3

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat că a votat cu gândul la "o ţară prosperă, demnă şi respectată oriunde în această lume".



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Am votat pentru o ţară în care fiecare român să se regăsească şi în care fiecare român să simtă că are un viitor. Am votat cu gândul la o ţară prosperă, demnă şi respectată oriunde în această lume. Am votat împotriva ideii de austeritate, împotriva oricărui proiect care ar putea să pună în pericol la un moment dat siguranţa cetăţeanului în această ţară, împotriva oricărui proiect care ar putea să pericliteze viaţa bătrânilor noştri, a copiilor noştri, a părinţilor noştri, pentru că, până la urmă, pentru noi este important să ştim că, repet, putem avea o ţară în care fiecare român să poată să trăiască şi să aibă un viitor. O ţară în care fiecare român care, voit sau nevoit, a trebuit să plece să-şi găsească un rost dincolo de frontiere, să se poată întoarce şi să poată să trăiască decent şi în deplină siguranţă", a spus Fifor.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. El a votat pe lista suplimentară la o secţie de la Colegiul Naţional "Sfântu Sava".



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Alături de secretarul general al PSD, s-a prezentat la urne şi fostul ministru al Agriculturii Petre Daea.