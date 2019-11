ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode: Azi am pus o cărămidă esenţială în a construi o Românie normală

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a declarat, după anunţarea rezultatelor exit-pollurilor de la turul doi al alegerilor prezidenţiale, că, în opinia sa, prin votul de duminică s-a pus "o cărămidă esenţială" în construirea unei Românii normale, aşa cum spune şi sloganul de campanie a lui Klaus Iohannis.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Cred că astăzi am pus o cărămidă foarte importantă, poate chiar - nu cred că greşesc când spun - esenţială în ceea ce ne propunem noi, în a construi o Românie normală. (...) O Românie în care să-şi dorească să rămână tinerii, să muncească, să-şi construiască un viitor, o Românie în care să-şi dorească milioanele de români din afara graniţelor ţării să se întoarcă, o Românie în care bătrânii, pensionarii, bunicii noştri nu sunt batjocoriţi, nu sunt minţiţi în fiecare campanie electorală (...), o Românie în care bunicii noştri să aibă bătrâneţi liniştire, o Românie în care sunt convins că putem să construim, o Românie care se poate dezvolta, în parteneriat cu Uniunea Europeană, în parteneriat strategic cu Statele Unite, o Românie respectată la nivel mondial, la nivel european. Aceasta este România normală care cred eu că poate fi construită de către preşedintele Klaus Iohannis şi de către o guvernare liberală", a susţinut Lucian Bode.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Acesta a adăugat că România normală trebuie să arate aşa cum şi-o doreşte fiecare, indiferent de poziţia pe care o ocupă în societate, de nivelul de pregătire, de locul de muncă, de poziţia socială.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Preşedintele PNL Sălaj a apreciat că alegerile prezidenţiale din acest an au fost organizate impecabil, fără incidente electorale.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Un guvern normal, un preşedinte normal au organizat impecabil alegerile prezidenţiale. Nu aţi mai văzut cozi, nu aţi mai văzut turism electoral, nu aţi mai văzut dispute care nu-şi aveau locul în procesul electoral. Nu aţi mai văzut nici în campanie şi nici în ziua votului. (...) Iată că am avut cele mai liniştite, corecte şi fără incidente alegeri din ultimii 30 de ani. Aşa arată România normală, aşa arată România în care pot vota 900.000 de români în afara graniţelor ţării, aşa arată România în care pot vota peste nouă milioane de români în ţară, fără incidente, fără dispute şi scandaluri inutile", a afirmat Lucian Bode.