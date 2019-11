ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, după vot: Am votat cu speranța unei Românii mult mai liniștite

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat la ieşirea de la urne că a votat "cu speranţa unei Românii mult mai bune şi mult mai liniştite" şi că speră ca participarea la vot să fie de peste 50 la sută.



"Am votat cu speranţa unei Românii mult mai bune şi mult mai liniştite şi, nu în ultimul rând, am votat cu persoana care a ajutat foarte mult în aceşti ani oraşul în care m-am născut şi judeţul Buzău. Totdeauna am mers la vot de dimineaţă, mai ales că astăzi este o duminică superbă şi doresc din tot sufletul şi din toată inima să vină cât mai mulţi români la vot. Este una dintre zilele în care eu aş vedea obligativitatea votului de către români, ne alegem preşedintele României, cea mai înaltă funcţie şi trebuie să fie cea mai reprezentativă în urma votului exprimat de către români", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.



Marcel Ciolacu susţine că "prezenţa la vot categoric trebuie să fie peste 50 la sută, să fie cât mai reprezentativă, pentru cei doi care vor intra în turul doi".



Acesta s-a declarat mulţumit de modul în care decurg alegerile în diaspora.



"În sfârşit am reuşit printr-o lege, de care eu personal sunt mândru, că şi în diaspora se votează normal, fără tensiuni, chiar sunt mândru de acest lucru, alături de toţi colegii mei din toate partidele am reuşit să ne adunăm şi să ne depăşim toate orgoliile partinice şi să scoatem o lege chiar foarte, foarte bună", a mai declarat Marcel Ciolacu.