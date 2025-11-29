Alertă în Argeș: cod portocaliu de inundații, viituri și scurgeri masive pe versanți

Modificat la 22:39 29 Noi 2025

Publicat la 22:39 29 Noi 2025

<1 minut de citit Publicat la 22:39 29 Noi 2025 Modificat la 22:39 29 Noi 2025

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să fie vigilenți, să evite deplasările în apropierea apelor și să urmărească evoluția situației prin canalele oficiale sursa foto: Getty

Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pentru județul Argeș, valabil de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 22:00, până duminică, 30 noiembrie, ora 10:00.

Atenționarea vizează râurile din bazinele hidrografice ale Râului Târgului – afluenții dintre sectorul aval al Stației Hidrometrice Voinești și amonte Piscani.

Potrivit avertizării, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării apelor, în zonă se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale.

De asemenea, sunt posibile creșteri semnificative de debite și niveluri, cu potențiale depășiri ale cotelor de inundație.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să fie vigilenți, să evite deplasările în apropierea apelor și să urmărească evoluția situației prin canalele oficiale.