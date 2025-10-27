Alertă în Năvodari, după ce un şofer s-a oprit cu maşina într-o conductă de gaz. Zeci de persoane au fost evacuate

Este alertă într-un cartier din Năvodari, după ce un şofer s-a oprit cu maşina într-o conductă de gaz. Potrivit oficialilor din cadrul Primăriei oraşului de la malul mării, aproape 60 de oameni, printre care se numără şi copii, au fost evacuaţi. Pompierii şi poliţiştii au ajuns la scurt timp după producerea accidentului. "Echipele Distrigaz au intervenit și au oprit furnizarea gazelor naturale în zonă. Rugăm cetățenii să evite zona până la remedierea completă a avariei", au transmis reprezentanţii de la Primăria Năvodari.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni după-amiază, la un accident rutier după ce o maşină a intrat într-o conducăt de gaz în Năvodari.

La faţa locului au ajuns o autospecială cu apă şi spumă, autospeciala de transport victime multiple şi echipajul CBRN. Acţiunea este în desfăşurare, iar oficialii de la Primăria Năvodari au precizat într-un comunicat că echipele de intervenție de la Distrigaz vor verifica fiecare casă în parte înainte de a permite locatarilor să se întoarcă, pentru a nu exista acumulări de gaze.

"În urma unei avarii survenite la o conductă de gaze pe strada Ciocârliei, ISU Dobrogea a luat decizia evacuării locatarilor din zonă (50 de adulți și 5 copii) până la remedierea scurgerilor de gaze.

De asemenea, echipaje ale Poliției Locale și Poliției Naționale au blocat accesul pietonal și auto pe strada Ciocârliei. În momentul de față, echipele Distrigaz au intervenit și au oprit furnizarea gazelor naturale în zonă.

Echipele de intervenție vor verifica fiecare casă în parte înainte de a permite locatarilor să se întoarcă, pentru a nu exista acumulări de gaze.

Rugăm cetățenii să evite zona până la remedierea completă a avariei!", au scris reprezentanţii Primăriei Năvodari într-o postare pe Facebook.