Alertă în Râșnov: Doi frați, de 9 și 11 ani, sunt dați dispăruți de o zi. Cine i-a văzut este rugat să sune imediat la 112

Ce doi frați au dispărut joi, la scurt timp după ce au plecat de la școală. Foto: Poliția Română

Doi frați din Râșnov, în vârstă de 9 și 11 ani, sunt căutați după ce au dispărut joi, la scurt timp după ce au plecat de la școală. Din acel moment, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ei sau să afle unde se află.

Zeci de polițiști, jandarmi și salvamontiști, sprijiniți de mulți voluntari din zonă, participă în acest moment la operațiunile de căutare. Mobilizarea este una de amploare, deoarece fiecare oră este critică, mai ales în contextul în care noaptea care a trecut a fost una neobișnuit de rece, cu temperaturi mult sub pragul înghețului.

Poliția a oferit deja fotografiile copiilor, precum și detalii despre hainele și încălțămintea pe care aceștia le purtau în momentul în care au fost văzuți ultima dată la școală.

Oricine are informații despre locul în care s-ar putea afla cei doi băieți, este rugat să sune imediat la numărul de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție. Orice detaliu poate ajuta echipele de căutare să îi găsească pe copii în siguranță cât mai repede.