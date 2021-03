Alertă naţională din cauza traficanţilor de oameni. Tudorel Butoi, psiholog criminalist: ''Acum se practică serviciile sexuale pentru opulenţă şi lux''

Aceste date apar în raportul de bilanţ al DIICOT.

Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3 prezintă care sunt principalele metode de traficare şi de unde racolează traficanţii cele mai multe victime.

Metoda Loverboy este una dintre cele mai întâlnite, atrag atenţia procurorii DIICOT

În lunile februarie şi martie această metodă merge extrem de bine pentru traficanţi, în sensul în care ei fac ca fetele să se îndrăgostească de ei, iar ulterior le trafchează în diverse zone, printre care se află şi Malta, dar şi Anglia sau Germania.

De asemenea, în afară de metoda Loverboy se mai află şi metoda inducerii în eroare a victimei cu privire la ''găsirea unui loc de muncă decent''. Se pare că victimele de acum deja merg de bunăvoie, fără să mai fie vorba de violenţă. Trficanţii nu mai au nevoie să folosească această metodă de constrângere, pentru că victimele practic merg de bunăvoie.

Tudor Butoi, psiholog criminalist explică motivele pentru care victimele nu se mai opun niciunui fel de rezistență în fața traficanților.

''S-au schimbat modelele de raportare la prostituţie, că de fapt despre asta este vorba, în sensul că devine din ce în ce mai acceptată şi permisivă. Uitaţi-vă în întreaga lume. Aceste prostituate care cândva prestau serviciul sexual pentru câştigarea principalelor mijloace de existenţă, aşa se şi califica prostituţia în cod (...)

Tudorel Butoi: ''Acum se practică serviciile sexuale pentru opulenţă şi lux. S-a schimbat povestea''

Fetele astea sunt în primul rând rezolvate din punct de vedere comercial. Vedeţi şi dumneavoastră botoxul, silicoanele, bijuteriile de aur, excursiile, plăcerile. Bărbaţii şi femeile trăiesc plăcerea prestării sexuale şi a profitului. Să ne uităm în oglindă. Destructurăm aceste reţele, scoatem fetele acestea din încă aşa-zisa sclavie şi ele vor întreba: ce mâncăm diseară, din ce vom trăi? Societatea nu le oferă niciun fel de oportunitate în acest sens, având în vedere că școală nu au, meserie nu au, plăcerea sexuală le domină (...) Malta, pentru că pe acolo găsesc acești traficanți, băieți cu sala, bombardieri, tatuați, mașini elegante, etc. Atunci își au ceea ce se numesc cârdășii în traficuri. Ei se mai întâlnesc pe la pușcărie, mai stau de vorbă unii cu alții, se împrietenesc.

Malta, o destinație exotică și pentru clienți, pentru că nu putem să încheiem fără a arăta, că acum clienții, nu mai sunt proletarii care scăpau de la muncă, găseau o prostituată știrbă pe stradă și îi dădeau un coltuc de pâine.

''Proxeneţii nu au şcoală, nu au carte, nu au nimic, doar rețele de traficare a sexului''

Acum, clienții sunt bancheri, sunt oameni politici, sunt din zona unor multinaționale, etc. A crescut și prețul. Nu mai poți merge cu o prostituată să îi dai acolo 3 milioane, până nu îi dai 3.000 de euro, 5000, 6000, etc. Nu vedeți ce se întâmplă cu acești proxeneți în țară? Și-au ridicat case, palate exorbitante, etc. Ei nu au școală, nu au carte, nu au meserie, nu au nimic, doar rețele de traficare a sexului'', a spus Tudor Butoi, psiholog criminalist.

