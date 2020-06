Alexandru Arșinel a împlinit 81 de ani: 'Am avut o insomnie din asta puternică, obsedat probabil că voi mai trece o graniță'

”Regret că nu mai e Stela, că nu mai putem face un duet, ca pe vremuri. Eram într-o permanentă ocupație, să facem un text, să reluăm. Avem colegi care pot să facă lucruri extraordinare. Pandemia asta ne-a dat peste cap cu totul.

Am fost ocupat toată ziua. De azi-noapte, am avut o insomnie din asta puternică, obsedat probabil că voi mai trece o graniță. M-am culcat târziu, m-a trezit dimineață, am organizat o mică întâlnire cu colegii mei de la birouri, iar apoi am fost solicitat de un post de televiziune, să mă mărturisesc, să mă destăinui.

Am fost de dimineață, tot în acest studiou. Apoi m-am întâlnit cu copiii, cu familiile lor, am stat cu nepoții cu soția”, a spus Alexandru Arșinel.