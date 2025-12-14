Antena 3 CNN Actualitate Traficul a fost oprit pe DN 2D în județul Covasna din cauza poleiului

Traficul a fost oprit pe DN 2D în județul Covasna din cauza poleiului

Publicat la 22:19 14 Dec 2025
Circulația este întreruptă pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția utilajelor specializate. sursa: Getty

Traficul rutier a fost oprit duminică seară pe DN 2D, pe tronsonul dintre localitatea Ojdula, din județul Covasna, și localitatea Greșu, din județul Vrancea, din cauza poleiului format pe carosabil, notează Agerpres.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația este întreruptă pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția utilajelor specializate, care acționează cu material antiderapant.

„Nu sunt înregistrate evenimente rutiere. Pentru o deplasare în siguranţă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să mărească distanţa între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu bruscheze comenzile maşinii”, precizează sursa citată.

