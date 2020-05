Alexandru Cumpănaşu, acuzat pentru fraudă cu fonduri UE, devine consultant oficial pe fonduri europene „dintr-o eroare birocratică”

Coaliția Națională pentru Modernizarea României, condusă de Alexandru Cumpănașu, se numără printre cele 30 de instituții care vor oferi consultanță pentru Comitetul pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri, fondat în 27 aprilie.

Din comitet mai fac parte și Asociația Română a Băncilor, Camera de Comerț și Industrie a României, dar și Academia Română.

Alexandru Cumpănașu, pus sub acuzare de DNA Constanța pentru fraude europene, devine consultant oficial al Guvernului fix pe acest domeniu. La sfârșitul anului trecut, Alexandru Cumpănașu a fost acuzat de furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, în care a mințit că are studii superioare.

Reprezentanți ai Executivului au declarat că decizia va fi revizuită, fiind vorba de „o eroare birocratică”, după ce au fost „preluate propuneri mai vechi aflate în circuit care nu au fost actualizate”.

Alexandru Cumpănașu a replicat pe Facebook că „includerea în acest Grup de lucru nu înseamnă cooptarea în Guvern, ci o activitate voluntară, neremunerată și fără calitate oficială”.

Orban susține că a semnat niște documente copy-paste

Premierul Ludovic Orban spune că a cerut „o evaluare foarte serioasă” a organizaţiilor care vor fi membre în comitetele consultative care vor lua decizii cu privire viitorul exerciţiu financiar multianual privind fondurile europene primite de România.

„S-au creat niște comitete consultative care să participe la structurarea modului în care vor fi cheltuiți banii în exercițiul 2021-2027. Eu am primit propuneri, le-am semnat așa cum mi-au fost ele înaintate. Ulterior am constatat că era aproape un copy-paste după componența din 2014 și am dispus, de 5 zile, o evaluare foarte serioasă a lor și a tuturor ONG-urilor care au avut rezultate în activitate. Deciziile vor fi luate în timpul acestei săptămâni. Vom evalua după niște criterii obiective, nu vă pot spune acum cine rămâne și cine nu.”, a declarat Orban.