Alexandru Cumpănașu, despre candidatura sa la prezidențiale: „Vreau să scap țara de clanuri. Nu m-am cocoțat pe nimic! Eu aveam notorietate înainte”

Alexandru Cumpănașu a explicat într-o intervenție telefonică la Antena 3 motivul pentru care își dorește să candideze la prezidențiale, subliniind că el a pornit această bătălie pentru Alexandra Măceșanu și familia sa.

„Eu nu am pornit cu gândul de a candida la prezidențiale, ci am pornit o bătălie pentru a afla adevărul în cazul Alexandrei. Până zilele trecute nu știam că toți acești oameni și-au pus încrederea în mine. Ce i s-a întâmplat Alexandrei, i s-a întâmplat și altor fete. Acest tip de abuz se întâmplă în întreaga țară. Eu nu puteam să lupt cu această mafie din poziția de unchi al Alexandrei. Eu nu de ieri apar în media, ci de peste 15 ani. Nu este o răzgândire, pe care nu eu l-am făcut, ci oamenii cu care m-am consultat”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

„Nu m-am cocoțat pe nimic, eu notorietate aveam. Am făcut trei ani o emisiune de succes în media. Mi-a crescut notorietatea dacă e să vorbim în mod cinstit. Nu am încolțit niciun plan în mintea mea. Am intrat în această bătălie după ce am aflat necazul familiei mele”, a mai subliniat Alexandru Cumpănașu.

Alexandru Cumpănașu a lansat, pe Facebook, o întrebare pentru cei care îi urmăresc postările.

Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) se gândește să candideze la alegerile prezidențiale, dacă cei care îl apreciază îl susțin pentru acestă cauză. Asta deși acum mai puțin de o lună, anunța că nu va candida.