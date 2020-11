Mărturiile sfâșietoare ale unei fetițe fugite de acasă după ce a fost bătută crunt de propria mamă. Cumpănașu: Faci un copil doar ca să-l bați și terorizezi?!

"Am rămas uimit Violența asupra copiilor este din ce în ce mai prezentă în multe familii din România‼ Nu înțeleg ce caută aceste specimene în libertate Faci un copil doar ca să-l bați și terorizezi?! De obicei, când ajung mai mari, mici sunt șansele ca aceștia să nu apuce pe o cărare greșită (a drogurilor, a alcoolului) sau chiar sa devină un părinte abuzator, la rândul său", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.

În clipul postat de acesta, fetița povestește drama prin care trece unei femei, probabil cadru medical sau pacientă internată acolo.

"Mă numesc Teodora și sunt la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Am fugit de acasă din cauza lui maică-mea că m-a bătut. Am fugit într-o dimineață, așa cum eram, m-am găsit cu o vecină pe stradă și m-a întrebat de ce am fugit de acasă.

Și i-am zic că m-a bătut maică-mea foarte tare. Nu este prima oară când mă bate. M-a ai bătut acum câteva luni. Și vecina aia a sunat la Salvare și la Poliție. Poliția a fost acum la ea și am venit aici cu Salvarea și cu vecina", povestește micuța.

Pentru că fetița are mâna bandajată, cea care o filmează o întreabă ce a pățit la mânuță.

"Mi-a dat degetul peste spate, degetul cel mare, și doctorii mi-au spus că pentru a nu-mi pune ghips doar la deget îmi pun la toată mâna", a explicat fetița care a adăugat și că are niște vânătăi pe corp de la bătaia aplicată de mama ei cu un lemn.

"Mi-a dat cu lemnul peste mână, picioare și cap", a adăugat ea. Pentru că cea care o filmează a observat că micuța este operată la cealaltă mână și o întreabă ce s-a întâmplat, fata mărturisește noi detalii înfiorătoare.

"Mi-a rupt-o când eram mică. Și când am fost în spital era să mor și acum e a doua oară când mi-o rupe", a spus aceasta.

Întrebată dacă mai vrea să mai stea cu mama ei, fetița a răspuns: "Nu, nu vreau să mai stau cu ea, vreau să stau la femeia asta la care sunt acum. La vecina."

Micuța povestește că timp de 7 ani a locuit cu mătușa ei, doar că mama a luat-o de acolo după ce a făcut actele fără ca aceasta să știe. De altfel, fetița afirmă că ar pleca oricând să locuiască cu mătușa ei.

La finalul clipului, ea povestește că mai are un frate mai mic, pe care însă mama lor nu-l bate, și o soră mai mare din partea tatălui. Mărturisește însă că pe ea mama a strâns-o de față cu mâna până i-a lăsat urme și a lovit-o cu pumnii în coaste și în burtică.

Femeia care o fimează are și o concluzi înainte ca filmarea să se încheie: "Halal de mamă, care își bate copilul!"