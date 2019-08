Alexandru Cumpănașu, răspuns-șoc! Când a vorbit ultima oară cu Alexandra Măceșanu!

Alexandru Cumpănașu a fost întrebat vineri, la Subiectiv față în față, de unul dintre cei aflați în publicul emisiunii, când a vorbit ultima oară cu nepoata sa, Alexandra Măceșanu.

Cumpănașu a mărturisit că ultima discuție cu Alexandra a avut loc în urmă cu un an.

"Ultima dată cred că am vorbit atunci când am fost acasă la mama, mergând foarte rar. Eu stau în București de 20 de ani și asta se întâmpla cred că... să fie vreun an? Cam așa!

Suntem gard în gard - nu ai cum să nu interacționezi, să nu vorbești", a spus Alexandru Cumpănașu.

