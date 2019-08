foto- captură Antena 3

Alexandru Cumpănașu a mărturisit vineri la Antena 3 că a avut un dialog telefonic cu Klaus Iohannis în care au vorbit de cazul de la Caracal. Președintele l-ar fi rugat pe unchiul Alexandrei să transmită condoleanțe familiei și că va analiza solicitările făcute de Cumpănașu.

"Da, am discutat cu domnul Iohannis. Am avut o discuție telefonică, la o săptămână după ce a început această nenorocire. L-am contactat pe președinte. Dânsul este foarte ocupat în general, nu știu ce face dar este foarte ocupat și nu am pus la îndoială faptul că este un om ocupat. Mi-am folosit dreptul de petiționare, am trimis o petiție pe adresa Președinției.

M-a sunat o domnișoară de acolo să mă roage să discut cu un consilier și i-am spus că, din păcate, trecând prin CSAT, informațiile pe care eu le dețin nu i le pot da unui consilier. Motiv pentru care la o și sau două m-a sunat domnul Iohannis. M-a rugat să transmit condoleanțe familiei Alexandrei și mi-a spus că va analiza solicitările mele. A fost informat așa cum am fost toți informați, cred eu, de către aceste instituții infecte", a declarat Alexandru Cumpănașu.