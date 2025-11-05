Ambasadorul Indiei a luat trenul ca să ajungă la timp la o întâlnire în Brașov, dar locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore

Publicat la 13:30 05 Noi 2025

Ambasadorul Indiei la București a întârziat din cauza CFR FOTO: Facebook/ CFR Calatori

O nouă situație rușinoasă la CFR: ambasadorul Indiei la București a mers cu trenul din Capitală la Brașov, dar trenul a întârziat nu mai puțin de 2 ore și jumătate. Diplomatul urma să participe la o întâlnire importantă cu oameni de afaceri și administrația locală.

Toate trenurile din dimineața zilei de marți, 5 noiembrie, care au circulat spre Brașov au avut întârziere, iar cel cu care a călătorit ambasadorul a întârziat cel mai mult.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, în fața trenului în care se deplasa spre Brașov a apărut la un moment dat o locomotivă, astfel că arnitura a trebuit să oprească. Apoi, la Sinaia, s-a stricat și locomotiva, iar trenul a staționat aici aproximativ o oră.

Iar când SPP-ul a decis să-i ducă pe oficiali cu mașinile până la Brașov, ofițerii nu au putut să-i coboare din tren, întrucât garnitura rămăsese pe un pod și nu au avut cale de acces.

Într-un final, după o întârziere de aproximativ 2 ore, ambasadorul Indiei a ajuns la Brașov, unde s-a întâlnit cu primarul George Scripcaru și cu prefectul. Delegația de oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai antreprenoriatului din Brașov și chiar din alte orașe din țară au pus la punct strategii economice pentru ambele state.