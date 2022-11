Amenzile primite de şoferii români de la CNAIR vor fi trimise prin Poşta Română

Poşta Română a câştigat licitaţia organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea şi transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienţi.

Sursa foto: Hepta | Petrisor Iordan / Petrisor Iordan

Poşta Română și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare şi distribuire de procese verbale transmise contravenienţilor, de către CNAIR.

Contractul are valoarea de 34.800.000 de lei și o durată de 24 de luni.

"Ne bucurăm că am câştigat încă o licitaţie, în condiţii avantajoase pentru Poşta Română. Prin linia tehnologică pe care am achiziționat-o, anul acesta, la Fabrica de Timbre am putut participa la această licitație, oferind servicii integrate de imprimare si distribuire.

Este încă un pas important spre revitalizarea companiei. Confirmăm, o dată în plus, poziţia noastră de lider pe piaţa de servicii poştale, în România. Poşta Română trebuie să proiecteze o imagine de stabilitate şi performanţă în piaţă", a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poştei Române.