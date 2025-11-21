ANAF a descoperit o fabrică de dispozitive de vapat clandestină, ascunsă într-o hală din Prahova. Evaziune de 4 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 10:03 21 Noi 2025 Modificat la 10:24 21 Noi 2025

Suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro, la fabrica clandestină din Prahova. FOTO: ANAF

O fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătraţi, a fost descoperită de inspectorii ANAF, în județul Prahova, potrivit Agerpres.

În interiorul fabricii, inspectorii ANAF au găsit materii prime, aparatură de producţie şi peste 169.000 de produse - 1.893 ambalate şi 167.147 neambalate - cu o valoare de piaţă estimată la 16,7 milioane de lei.

“Societatea nu era autorizată să producă astfel de dispozitive şi produse care sunt supuse autorizării şi regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal. Impactul financiar preliminar este semnificativ: producţie nedeclarată, evitarea obligaţiilor fiscale şi suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro", transmite ANAF într-un comunicat de presă.

› Vezi galeria foto ‹

Societăţii îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative.

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de Antifrauda ANAF în cooperare cu autorităţile fiscale dintr-un stat alt stat membru al UE. Acestea au transmis că societatea românească raportase livrări intracomunitare de milioane de euro, deşi în România aceasta nu declarase astfel de operaţiuni.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea activităţii desfăşurate, iar la domiciliul fiscal nu a fost găsit niciun reprezentant, inspectorii Antifraudă au mers la punctul de lucru declarat - o hală dezafectată. În acelaşi perimetru au identificat însă a doua hală, unde funcţiona fabrica clandestină, precizează sursa citată.

"ANAF utilizează instrumente de analiză de risc de ultimă generaţie, baze de date interconectate la nivel european şi soluţii digitale avansate, menţinându-şi angajamentul de a combate evaziunea fiscală şi de a asigura un cadru fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii", se mai arată în comunicat.