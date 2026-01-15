ANAF verifică românii care și-au luat mașini de lux fără să justifice veniturile. BMW de 100.000 euro, achitat pe loc, printre cazuri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță controale pentru identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată, potrivit Agerpres.

În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanţă semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate, indicând un risc fiscal ridicat.

Controalele vizează situaţii în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziţii de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor şi disciplina financiară.

Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar peste plafoanele legale.

Încă din luna noiembrie, șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat că instituția pe care o conduce a demarat verificări ce îi vizează pe proprietarii de mașini de lux, ca parte a unei campanii naționale de control privind veniturile nedeclarate.

Cazurile verificate de inspectorii ANAF

Printre situaţiile identificate se numără: achiziţionarea, în 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor; tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese achiziţionat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile; achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, de 546.951 lei, în absenţa unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate; achiziţionarea unui BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, în numerar, în cadrul unei tranzacţii în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut demonstra provenienţa legală a sumelor

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanţelor fiscale.

De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal.