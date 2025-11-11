ANAF se uită pe social media la nunți ca să-i prindă de patronii de saloane care fac evaziune. Sunt controale și la mașini de lux

1 minut de citit Publicat la 13:03 11 Noi 2025 Modificat la 13:03 11 Noi 2025

Șeful ANAF, Adrian Nica. Imagine de arhivă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți că instituția pe care o conduce a demarat verificări ce îi vizează pe proprietarii de mașini de lux, ca parte a unei campanii naționale de control privind veniturile nedeclarate. Primele rezultate ale acestor acțiuni urmează să fie prezentate în perioada următoare.

Pentru aceste controale, ANAF cere informații de la direcțiile locale de taxe și impozite, unde sunt înregistrate autoturismele de mare valoare. Pe baza acestor date, instituția stabilește un prag de referință și analizează apoi situația fiscală a persoanelor respective, verificând veniturile declarate, activitățile economice și eventualele surse de avere care nu se justifică.

Nica a recunoscut că sistemul actual prin care contribuabilii pot depune reclamații nu funcționează eficient, însă a explicat că ANAF pregătește lansarea unei aplicații care va facilita sesizarea rapidă a cazurilor de evaziune fiscală.

„Cu Guvernul suntem ca într-un cuplu. Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban”

Prin intermediul acestei platforme, cetățenii vor putea semnala situațiile în care nu primesc bon fiscal, vor putea verifica autenticitatea caselor de marcat pe baza codului înscris pe bon și vor putea contribui la monitorizarea modului în care operatorii economici emit documente fiscale.

În ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul de stat, șeful ANAF a transmis că instituția își va intensifica eforturile pentru creșterea gradului de colectare și a descris, într-o manieră plastică, relația dintre ANAF și Guvern ca fiind una în care ambele părți trebuie să contribuie echilibrat la susținerea bugetului.

„Cu Guvernul suntem ca într-un cuplu. Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban. O să vedeți că ANAF va colecta!”, a spus acesta

ANAF se uită pe rețelele sociale la poze de la evenimente private

Printre controalele recente, Nica a menționat verificările realizate la saloanele de evenimente, unde mai mulți antreprenori au declarat că nu au avut activitate.

Inspectorii ANAF au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a confirma aceste declarații și au analizat inclusiv postările de pe rețelele sociale, constatând în unele cazuri că în locațiile respective s-au desfășurat totuși evenimente.

Potrivit conducerii instituției, toate aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a evaziunii fiscale și de creștere a transparenței în relația dintre stat, contribuabili și mediul de afaceri.