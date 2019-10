Anastasia Soare, la Sinteza Zilei: Niciodată nu am încetat să spun că sunt româncă

Anastasia Soare a afirmat, la „Sinteza zilei”, de la Antena 3, că niciodată nu i-a fost rușine cu faptul că este româncă și că mereu a ținut să celebreze oamenii incredibili din România.

”Am călătorit și am fost peste tot, mai puțin în Brazilia. Niciodată nu am încetat să spun că sunt româncă. Că sunt mândră că m-am născut aici. (...) Orice pădure are uscături. Hai să celebrăm oamenii care sunt incredibili în România. Am foarte mulți prieteni din SUA care vorbesc de IT-iștii din România că sunt cei mai buni”, a spus regina sprâncenelor, la Antena 3.

Anastasia Soare s-a declarat copleșită de iubirea de acasă.

„Sunt amintiri foarte multe, sunt şi multe regrete. Sunt bucurii. Sunt sentimente care te duc înapoi și cred ca îți crează o stare emoțională deosebită. Am trăit aici 30 de ani și am plecat pentru că s-a rupt ceva din mine. A trebuit să mă smulgă, exact ca pe un pom. A venit un uragan și te smulge și te trimite într-un loc în care trebuie să îți prinzi rădăcinile. Nu este ușor. Marea majoritate a pomilor mor. A trebuit să fac eforturi foarte mari să mă adaptez. Dar poate am reușit pentru că părinții mei au fost emigranți în România”, a spus Anastasia Soare.

Povestea Anastasiei Soare. Cum a reuşit să aibă un succes nebun la Holllywood

Anastasia Soare a inventat conceptul proporției de aur a sprâncenelor. A îmbinat știința cu arta, iar tehnica ei a uluit și încântat lumea celebrităților. Astăzi, "Regina Sprâncenelor" conduce o afacere de succes extinsă pe toate continentele, cu o avere estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari, și este înconjurată de cei mai influenți oameni ai planetei.