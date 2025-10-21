Ancheta în cazul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit 300 de noi plângeri. Prejudiciul depășește 75 de milioane euro

Complexul imobiliar Nordis Mamaia a fost controlat de ANPC / Sursa foto: Facebook/ Nordis Mamaia

Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul grupului Nordis după ce au primit peste 300 de noi plângeri ale păgubiților. Urmărirea penală s-a extins asupra administratorilor grupului Nordis, precum și asupra societăților Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele fiind urmărite penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi.

Administratorii grupului și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia au fost vizați de noi plângeri de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.

În total sunt 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate.

În următoarea perioadă nu este exclus ca Vladimir Ciorbă și asociații săi să fie citați din nou la DIICOT pentru a da declarații în legătură cu noile plângeri care au fost depuse în acest caz.

Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, anchetați de DIICOT

De asemenea, este posibil în următoarea perioadă să vedem noi măsuri în ceea ce privește acest dosar controversat.

Amintim faptul că patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat în luna august de controlul judiciar. În luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind eliberați de Instanța supremă.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, în schimb Laura Vicol nu are niciun fel de interdicții.

Cei doi sunt anchetați penal de DIICOT în dosarul Nordis pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune.