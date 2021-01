Anchetă la Spitalul Judeţean Ploieşti, după ce o pacientă a acuzat condiţiile deplorabile şi comportamentul inuman al medicilor: "De aici nu ieşi cu COVID, ci cu hepatită”

Selina Anton a relatat pe Facebook că a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean din Ploiești pentru a face un set de analize unde necesita proba de urină.

În cele 30 de minute în care a aşteptat să fie preluată de o asistentă Selina a fost martora unor imagini tulburătoare.

"2021. Ploiesti - Spitalul Judetean, conditii? 0

Să nu mai zic de atitudinea doctorilor si a asistentilor... Doamne fereşte să ţi-se facă rău în mizul nopţii ca să le strici lor somnul de frumuseţe . Fix cu aceste cuvinte am fost primita la receptia spitalului “tu ce ai pățit fetiță la 3 dimineața?!” Parcă mă și simțeam prost că mi s-a făcut rău.

Doamne, imi cer mii de scuze de deraj! Hai că plec acasă şi vin după amiază, e în regula", scrie Selina în postarea de pe Facebook.

Ea relatează apoi situaţia unui pacient care gemea de durere, cu mâna ruptă, aşteptând să fie ajutat de o asistentă.

"Să nu mai spun că erau pacienţi ce aveau nevoie de ele, era un om lângă mine, aştepta de ceva timp, poate chiar de zeci de minute, să îl ajute, era cu mâna ruptă, gemea de durere, îi se vedea efectiv osul ieşit prin piele, horor! A fost într-un final ajutat, cred că facea prea mult zgomot şi era deranjant.

Doamnele asistente şi doctore adunate toate la tv, era “la bloc”, desigur, orice era mai important de făcut decât să îi ajute pe bieții oameni", mai scrie pacienta în postarea de pe Facebook.

Selina Anton, pacient UPU: Nu covidul ne omoara, ci indiferenta, nepasarea, jegul si atitudinea

"Anul 2021, ce sa vrei mai mult? uite-te atent la poza, vezi ce frumos e Într-un spital European dintr-o ţară aşa emancipată cum e România?! Ieşiti dragilor la vot... ieşiti , suntem foarte ajutaţi..

Trebuia să fac un set de analize unde necesita proba de urină, aştept 30 de minute, era un pacient imobilizat ajutat de un cadru medical, în fine.

“Hai domnişoara, du-te la baie, da’ puneţi masca calumea pe nas că avea diaree asta dinainte, te descurci tu cumva”

Frumos... frumoase vorbe, frumoasa atitudine, aveţi toată stima şi respectul. Vă felicit! Ne ajutaţi foarte mult, ce covid mă? Păi nici covidul nu stă în condiţiile astea, de aici nu ieşi cu, covid, ci cu hepatită, cu alte enșpe mii de bolii, va rog eu , nu covidul ne omoară, ci indiferenţa, nepăsarea, jegul şi atitudinea asta de tot c......l", a mai scris revoltata pacienta.

Reacţia managerului Spitalului Judeţean din Ploiești

Contactat pentru un punct de vedere de jurnaliştii observatorulph.ro noul manager al SJU Ploiești, medicul Bogdan Nica a precizat că a demarat o anchetă internă.

”Sunt la curent cu situația descrisă de pacienta respectivă. Am luat deja legătura cu dânsa și am și declanșat o anchetă internă. Vă asigur că se va lăsa cu sancțiuni dure! În maxim două zile se finalizează cercetarea și vă comunic deciziile. Nu rămâne așa!”

Referitor la starea în care se află UPU, Nica a precizat că sunt prevăzute lucrări de renovare completă.

”Sunt de două luni și jumătate aici. Exact asta este situația, așa cum o vedeți în imagini. Criza sanitară a dus la un număr foarte mare de solicitări, oameni pe care nu am avut efectiv unde să îi ducem. Pot însă să vă spun că numărul a scăzut, am pregătit deja un sector unde să putem duce pacienții, iar cel actual va intra în renovare completă. Am solicitat deja sumele necesare și urmează să le primim", a precizat managerul al SJU Ploiești pentru observatorulph.ro.