Anchetă la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău. Mărturiile părinților: Erau și ploșnițe în cameră

1 minut de citit Publicat la 15:31 02 Noi 2025 Modificat la 15:32 02 Noi 2025

Trei dintre copii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe și au fost internați / Sursa foto: Facebook/ SMURD

Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii cazați în acestea s-au simțit rău, iar trei dintre ei au ajuns la spital. Unii dintre părinți au declarat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că, cel mai probabil, cei mici au făcut toxiinfecție alimentară. De asemenea, ei susțin că cei mici au fost mușcați de ploșnițe.

Zeci de elevi din nouă județe ale țării au participat, în această săptămână, la un turneu de fotbal și au fost cazați la două hoteluri din stațiunea Băile Felix.

Într-una dintre zile, la scurt timp după masă, peste 20 dintre aceștia s-au simțit rău.

Copiii, cu vârste între 10 și 14 ani, au acuzat stări de greață și vărsături, iar trei dintre ei au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe și au fost internați.

Părinții sunt de părere că, cel mai probabil, este vorba despre o toxiinfecție alimentară.

De asemenea, o mamă susține că unii dintre copii au fost mușcați de ploșnițe în camera de hotel.

„A luat prânzul pe la vreo 12.00-12.30, a avut meci și după, în jur de ora 15, când ne-am întors la hotel deja a început să vomite și s-a sperit. Eu zic că a fost de la mâncare, nu știu care, micul dejun sau prânzul”, spune o mamă.

„Fiul meu, în prezent, este bine. Și el a fost afectat de toxiinfecția alimentară în acel minunat hotel. Noi am avut la hotel patru ambulanțe care au plecat cu tot cu copilași, plus alți copilași care au plecat cu mașinile însoțiți de părinți. Cel mai degradant lucru care s-a putut întâmpla a fost că la etajul 8 au fost copilași mușcați de ploșnițe”, spune o altă mamă.

În prezent, Direcția de Sănătate Publică Bihor încearcă să stabilească exact cauza îmbolnăvirilor.