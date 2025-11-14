Andre Rieu a "ridicat spectatorii în picioare", la Cluj. Oamenii au venit din toată ţara

Clujul este cuprins de muzică clasică. Celebrul violonist și dirijor Andre Rieu continuă seria de concerte începută pe 11 noiembrie, susținând câte un spectacol seara de seară până pe 15 noiembrie, toate sold out. BT Arena a vibrat alături de peste 8.500 de oameni veniți din întreaga țară și din străinătate, care l-au ovaționat pe artistul olandez pentru muzica sa, poveștile de viață și modul unic în care interacționează cu publicul.

Cu orchestra sa impresionantă, cu tenori și soprane cu voci unice, dar și cu povești de viață și cariere extraordinare ale multora dintre artiștii care îl însoțesc în turneul mondial, Andre Rieu face spectacol la Cluj-Napoca. Povestea sopranei, care, deși se confruntă cu o boală gravă, și-a văzut îndeplinit visul de a deveni cântăreață, a impresionat spectatorii.

Un moment așteptat cu mare interes de miile de spectatori a fost cel în care, alături de Andre Rieu, pe scenă a urcat Gheorghe Zamfir. Interpretarea celebrului vals al lui Johann Strauss, "Valurile Dunării", a ridicat spectatorii în picioare.

Oamenii, fie că au venit din Cluj, din București, Bacău, Ploiești sau Petroșani, au avut o seară de neuitat.

"Venim o echipă întreagă de 20 de persoane de la Bacău. Cu mari emoții și mari bucurii ne-am pregătit din luna aprilie, când abia începuseră să apară biletele, colegii mei am reușit să le induc la toți o stare de Rieu à la Grande", a spus cineva.

"Este un spectacol extraordinar, sunt impresionată, sunt din Prahova, am venit special pentru acest spectacol la Cluj și sunt foarte entuziasmată de tot ce este în jurul meu", a spus un altul.

"Venim din Petroșani și e un miracol pentru noi că la noi nu sunt spectacole, foarte rar apare câte un spectacol, stăm așa cuminti și atenți ca să rămână în memorie. Dacă nu ne întâlnim tot timpul cu asemenea spectacole, ne bucurăm și ne place foarte mult", a adăugat altcineva.

Andre Rieu va cânta la Cluj-Napoca seară de seară până pe 15 noiembrie. Toate cele cinci concerte sunt sold out, iar maestrul promite un nou capitol de emoție și bucurie pentru fanii săi români.