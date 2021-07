Andrei Baciu, pe coperta publicației Times of Africa: ”Campania de vaccinare este cel mai mare test moral din vremurile noastre”

Andrei Baciu a mulțumit publicației pentru oportunitatea de a vorbi despre România în contextul pandemiei, dar și despre implicarea țării noastre în sprijinirea altor state. Campania de vaccinare împotriva COVID-19, susține acesta, este ”cel mai mare test moral din vremurile noastre”:

"Africa - al doilea continent ca mărime se confruntă cu alte tipuri de riscuri și provocări față de restul lumii referitor la vaccinarea împotriva Covid-19. În Africa a ajuns până acum un procent inaaceptabil de mic de doze de vaccin anti-COVID-19.

Campania de vaccinare trebuie să avanseze, chiar dacă situația epidemiologică s-a îmbunătățit în unele țări. Este extrem de important să ne asigurăm că toți oamenii de pe planetă au acces în mod echitabil la vaccinuri anti-Covid-19 sigure și eficiente, indiferent de continentul unde se află sau de resursele financiare de care dispune fiecare stat în parte", a subliniat Secretarul de Stat.

Campania de vaccinare împotriva Covid-19, cel mai mare test moral din vremurile noastre

În context, Andrei Baciu a amintit din nou de faptul că, campania de vaccinare este un adevărat test moral la nivel global.

"La nivel mondal, campania de vaccinare împotriva Covid-19 este cel mai mare test moral din vremurile noastre.

România este implicată, atât împreună cu celelalte state membre Europene sub egida – „Team Europe”, cât și prin demersuri individuale, în eforturi umanitare de sprijinire a celorlalte națiuni care au nevoie de vaccinuri.

La nivel global există o singură prioritate: accestul echitabil la vaccinuri sigure și eficiente. Trebuie să continuăm eforturile împreună pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, fără acces la vaccinuri", a mai subliniat Baciu.

România acționează în solidaritate și unitate și ca atare, a donat deja peste 400.000 de doze de vaccin Republicii Moldova. Ca parte a Uniunii Europene, vom continua să susținem eforturile internaționale, donând sau revânzând vaccinuri altor țări și regiuni care au nevoie. „Team Europe” a anunțat deja că își propune să doneze cel puțin 100 de milioane de doze țărilor cu venituri mici și medii până la sfârșitul anului 2021.

La nivel individual, nimeni nu este în siguranță până când toată lumea este în siguranță.

Prin urmare, trebuie să identificăm împreună soluții globale pentru această problemă globală - pandemia Covid-19.

Africa - al doilea continent ca mărime se confruntă cu alte tipuri de riscuri și provocări. Împreună cu Team Europe, Statele Unite ale Americii au anunțat că vor dona 80 de milioane de doze. COVAX și Organizația Mondială a Sănătății susțin campania de vaccinare în mai multe țări din Africa. Cu toate acestea, până acum, un procent inacceptabil de mic de doze de vaccin anti Covid -19 a ajuns în Africa.

Resursele financiare sunt, desigur, esențiale, dar nu pot reprezenta un „deal-breaker” într-o astfel de criză existențială.

În momentul în care furnizarea de vaccinuri este limitată, prioritizarea acestora este cheia succesului. Accesul persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, la vaccinare, ar trebui să fie o prioritate majoră. Frumosul continent al Africii este un loc al contrastelor. Eficiența campaniei de vaccinare anti Covid-19 va fi, cel mai probabil, foarte diversă de la o țară la alta. Pentru a depăși acest dezavantaj, este esențial să acționăm în UNITATE.”, a scris Andrei Baciu pe Facebook.

Andrei Baciu: ”România are capacitatea instituțională de a acționa rapid”

Întrebat de Times of Africa dacă pandemia a influențat decizia României de a înfrunta noi provocări, Secretarul de Stat în Ministerul Sănătății a precizat că țara noastră a reușit să limiteze răspândirea virusului, deși nu a beneficiat de aceleași resurse financiare și materiale ca alte țări:

„Fără resursele financiare și materiale ale altor state membre din Uniunea Europeană, România a dovedit că are capacitatea instituțională de a acționa rapid, la timp și eficient pentru a limita răspândirea pandemiei. Sub conducerea puternică a președintelui țării și cu o echipă dedicată, cu implicare și responsabilitate, am reușit să construim încredere, să gestionăm anxietatea și să încurajăm profesionalismul și orientarea către comunitate într-o perioadă extrem de dificilă.”

Secretarul de Stat în Ministerul Sănătății a mai precizat în cadrul interviului că autoritățile din România au reușit să combată dezinformarea și ezitarea în ceea ce privește vaccinarea:

„Am reușit să depășim barierele dezinformării și ezitarea profundă în ceea ce privește vaccinarea și să implementăm o campanie de vaccinare de succes prin comunicare intensă și transparență în ceea ce privește procedurile de implementare a campaniei de vaccinare. Campania de vaccianre a României este un exemplu direct al unor practici foarte bune în regiune. Această poveste de succes este unul dintre cele mai bune impulsuri în sprijinirea proiectului Uniunea Sănătății a Uniunii Europene. România avansează bine în administrarea vaccinului și asta se datorează, de asemenea, mecanismului de Achiziții Europene Comune care are rezultate promițătoare.”

Puteți cititi aici interviul integral, în limba engleză.

