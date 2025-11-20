Andrew Tate, numit "unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor”, după ce a pierdut peste 800.000 de dolari

Publicat la 23:45 20 Noi 2025

Andrew Tate se alătură unei liste tot mai mari de traderi de criptomonede care și-au văzut averile evaporându-se. FOTO: Getty Images

Andrew Tate a fost etichetat drept "unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor", după ce a pierdut peste 800.000 de dolari în urma tranzacțiilor pe Hyperliqui, o bursă descentralizată de monede digitale.

O analiză realizată de beincrypto arată amploarea pierderilor tranzacționate ale lui Tate. Fostul kickboxer a depus 727.000 de dolari în Hyperliquid. Toate fondurile sale au rămas pe bursă, blocate în tranzacții pierzătoare până când au fost complet lichidate. Andrew Tate a pierdut peste 800.000 de dolari pe Hyperliquid după lichidări repetate cu efect de levier ridicat (tranzacții cu bani împrumutați de pe platformă, astfel încât fie poți câștiga foarte mult, fie poți pierde tot în câteva secunde, n.r.).

El se alătură unei liste tot mai mari de traderi de profil înalt care și-au văzut averile evaporându-se pe platformă. Lichidarea repetată a lui Tate subliniază realitatea dură a utilizării acestui tip de tranzacții.

Istoricul tranzacțiilor lui Tate este destul de volatil. În iunie 2025, a pierdut 597.000 de dolari pe Hyperliquid. Lucrurile nu s-au îmbunătățit ulterior. În septembrie, Tate a înregistrat noi pierderi pe tokenul World Liberty Financial (WLFI), de 67.500 de dolari. A deschis o nouă poziție câteva minute mai târziu și a fost lovit de o altă pierdere.

Seria sa de tranzacții eșuate a continuat și în această lună. Pe 14 noiembrie, a fost lichidat din nou, de data aceasta în timp ce deținea o poziție long pe BTC la un efect de levier de 40× (i s-au închis forțat pozițiile pe bursă și și-a pierdut integral fondurile din cont, n.r.). Eliminarea tranzacției l-a costat 235.000 de dolari.

August a adus singurul său moment de succes, când a câștigat 16.000 de dolari. Chiar și acea scurtă victorie a dispărut, anulată de o nouă tranzacție pierzătoare.

Analiștii vorbesc despre un model de tranzacționare agresiv urmat de Andrew Tate

În total, Tate a executat peste 80 de tranzacții cu o rată de câștig de doar 35,5%. Pierderea sa cumulată se ridică la 699.000 de dolari în doar câteva luni, reflectând un model de asumare agresivă a riscurilor și o sincronizare constantă nepotrivită.

Analiștii cripto l-au numit „unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul cripto” datorită seriei sale de pierderi.

„Pe baza acestui istoric de tranzacționare, Andrew Tate ar putea fi unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul cripto. Și oamenii încă îl plătesc pentru sfaturi”, a scris un analist .

Tate nu este singurul care înregistrează pierderi mari din tranzacționarea cu efect de levier. Alți traderi cunoscuți au trecut prin situații similare. James Wynn, de exemplu, a pierdut peste 23 de milioane de dolari pe Hyperliquid. Contul său a scăzut de la milioane la doar 6.010 dolari.

În iulie, Qwatio a suferit o pierdere de 25,8 milioane de dolari după ce o creștere a pieței i-a lichidat pozițiile short, ștergând câștigurile pe care le realizase anterior.

Pierderile lui Tate evidențiază riscurile inerente asociate tranzacționării cu efect de levier ridicat pe bursele perpetue descentralizate. Deși unii traderi au obținut câștiguri semnificative pe aceste platforme, lichidările rapide observate în aceste cazuri demonstrează cât de repede se pot mișca pozițiile în detrimentul utilizatorilor.

Rezultatele lor servesc drept reamintire a faptului că efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile și că nici măcar participanții cunoscuți la piață nu sunt imuni la volatilitatea derivatelor cripto.