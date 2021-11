Aniversarea unui copil, întreruptă cu toporul de un vecin, în județul Iași

Oamenii spun că vecinul italian care locuieşte cu un etaj mai jos a venit la ușa lor cu toporul, a început să lovească şi să-i ameninţe.

„Noi am celebrat ziua de naștere a unuia dintre cei trei copii pe care îi avem. Nu am făcut petrecere mare, așa că am chemat un cuplu, prieteni de familie, cu copiii lor, pentru ca micuții să se joace în voie.

Într-adevăr, au dansat și s-au distrat, plânsete și râsete, dar în jurul orei 22 joaca era gata pentru că nu mai aveau energie. S-au pus cu toții în cameră la desene, iar dintr-o dată am auzit vreo 20 de lovituri în ușă.

Fără să fi venit anterior să ni se atragă atenția că e gălăgie prea mare, l-am văzut pe vizor pe vecinul de la etajul anterior cum lovea ușa cu un topor. Urla la noi că vrea să intre în casă și să ne omoare”, au povestit părinții pentru Ziar de Cluj.

Polițiștii veniți la fața locului nu l-au considerat pe agresor un pericol. Au constatat pagubele materiale și le-au spus oamenilor speriați să depună o plângere la secție.

„Între timp s-a calmat după ce nu a reușit să spargă ușa, iar echipajul de poliție care a venit a stat de vorbă cu noi preț de 5 minute, apoi o jumătate de oră la ei în apartament și în cele din urmă au plecat fără să ia vreo măsură.

Ni s-a spus că dacă vrem, să mergem să depunem la IPJ Cluj o plângere penală pentru distrugere. Aseară nici măcar n-am fost legitimați sau să ni se ia vreo declarație. Acum ne-am întors de la sediul de Poliție de pe Calea Turzii. Am fost și am depus plângere atât împotriva lui Marco D'orsogna (foto jos), cât și împotriva soției sale Romina, care l-a sprijinit în tot acest scandal. Stăm cu mare teamă. Nu ne vine să credem că polițiștii au văzut ușa și loviturile și n-au luat nicio măsură. Copiii nu își mai revin, sunt foarte speriați”, au mai spus părinții.



